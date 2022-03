O artista visual goiano Zzzago inaugura, nesta quarta-feira (30), a exposição Colorzzz. O evento terá início às 19h, no Charminho Bar, com direito à pista de dança e discotecagem do próprio artista, que também DJ e produtor musical. A mostra segue até 29 de abril.

Formada por uma série de pinturas abstratas surrealistas, Colorzzz é feita com técnica mista entre acrílico neon, carvão, giz, marcador e verniz. A ideia, segundo o artista, é criar pontos e conexões abertas que se intercalam no cotidiano humano com a conexão das luzes.

“O desconforto talvez seja a mais intensa probabilidade de poder sentir o agora. É visual, transluzente e sensorial, mas é livre”, teoriza Zzzago.

Antes de ganhar a estrada, o goiano Adriano Zago, que é formado em jornalismo, se dedicou durante um tempo à carreira de formação. Mas a veia artística falou mais alto e hoje está radicado em São Paulo, onde agita a noite em casas como VGLNT, 555, Backyard, Matilha Cultural, Alberta #3, Maikai, Casa Híbrida. Em Goiânia, o DJ tocou em pubs como Bolshoi, Roxy, Metropolis, 21Hlounge, Shiva, Weon, Soul Pub.

SERVIÇO

Exposição Colorzzz + discotecagem do artista Zzzago

Data: 30 de março (quarta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Charminho Bar – Av. Araguaia, nº 204 – Centro



(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)