O artista visual goiano Zzzago inaugura, nesta quarta-feira (30), a exposição Colorzzz. O evento terá início às 19h, no Charminho Bar, com direito à pista de dança e discotecagem do próprio artista, que também DJ e produtor musical. A mostra segue até 29 de abril.

Formada por uma série de pinturas abstratas surrealistas, Colorzzz é feita com técnica mista entre acrílico neon, carvão, giz, marcador e verniz. A ideia, segundo o artista, é criar pontos e conexões abertas que se intercalam no cotidiano humano com a conexão das luzes.

“O desconforto talvez seja a mais intensa probabilidade de poder sentir o agora. É visual, transluzente e sensorial, mas é livre”, teoriza Zzzago.

Antes de ganhar a estrada, o goiano Adriano Zago, que é formado em jornalismo, se dedicou durante um tempo à carreira de formação. Mas a veia artística falou mais alto e hoje está radicado em São Paulo, onde agita a noite em casas como VGLNT, 555, Backyard, Matilha Cultural, Alberta #3, Maikai, Casa Híbrida. Em Goiânia, o DJ tocou em pubs como Bolshoi, Roxy, Metropolis, 21Hlounge, Shiva, Weon, Soul Pub.



Zzzago perpassa por diferentes estilos musicais. No set list, ele traz influências de vertentes que passam pelo House, Breakbeats e o Tropical Grooves. As batidas do DJ goiano variam entre vintage, moderno, contemporâneo e o futurismo. Nesta noite, a promessa é fazer todo mundo dançar ao som de muito groove.

SERVIÇO

Exposição Colorzzz + discotecagem do artista Zzzago

Data: 30 de março (quarta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Charminho Bar – Av. Araguaia, nº 204 – Centro

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)