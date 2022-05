Depois de passar por 22 países, o poeta, compositor, cineasta e diretor de teatro Ivan Antônio chega à Goiânia para ministrar palestra na Vila Cultural Cora Coralina. O evento será nesta quarta-feira (18), às 9 horas, e é direcionado a pessoas em situação de rua, artistas, professores, estudantes e líderes comunitários, a convite da coordenação do Teatro da Solidão Solidária.

A palestra se baseia em um método de mediação, resolução de conflitos e inclusão social por intermédio da arte. O conceito foi criado em 20 anos de pesquisa sobre a solidão humana, onde o artista fez uma imersão pelas ruas das grandes metrópoles brasileiras. Para isso, Ivan Antônio passou dez anos convivendo com pessoas em situação de rua, sentindo na pele a crueldade da exclusão, da invisibilidade e da solidão.

Após uma década, o diretor ampliou sua pesquisa em países da América Latina, Europa e Estados Unidos convivendo com imigrantes e refugiados de guerras. Atualmente, Ivan divide sua agenda entre Brasil e Estados Unidos, ministrando oficinas, fazendo shows e lançando livros. Para Ivan Antonio, conhecer a capital de um Estado brasileiro tão importante como é Goiânia e poder trocar conhecimento com o seu povo e seus artistas será, com certeza, um momento de grande aprendizado para ele.

Em seu extenso currículo, o palestrante também soma a experiência de ator e cantor. Atualmente ele reside em Camaçari (Bahia), tendo dez livros publicados, um filme, seis espetáculos, um programa de TV, uma novela, entrevistas e reportagens, além de palestras e oficinas no Brasil e outros países sobre o Teatro da Solidão Solidária - método de mediação, resolução de conflitos e inclusão social pela arte.

Levando em consideração a estrutura da Vila Cultural Cora Coralina, a palestra será realizada para cerca de 50 pessoas. Não é necessário realizar inscrição prévia.



Palestra: Ivan Antônio

Data: Quarta-feira (18), às 9 horas

Local: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 3, esquina com Rua 23, Centro

Entrada gratuita