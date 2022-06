A Vila Cultural Cora Coralina é o palco da exposição Dos Últimos 3 Anos, do artista Zé César. As obras poderão ser vistas até o dia 7 de julho na Sala Antônio Poteiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, gratuitamente. Com 63 gravuras e 24 trabalhos tridimensionais, a mostra traz uma reflexão sobre a cidade e como ela é ocupada.

“O conceito do meu trabalho é a cidade e toda a problemática que ela envolve, como o acúmulo de edifícios, a falta de espaço e a poluição visual. E tudo isso acaba acarretando na falta de um ordenamento e, assim, ela vai crescendo sem um direcionamento”, explica Zé César.

As gravuras – feitas em técnicas de litografia a seco, gravura em metal, serigrafia e matrizes de plástico e tetra pak – trazem elementos encontrados nas artes de rua, como o picho. De acordo com Zé César, seus trabalhos tem frases soltas em função das pichações e no visual urbanos que são encontrados nos grandes centros.

Já as esculturas foram feitas em papelão, com estilete de pequenas e grandes dimensões. “Meu trabalho com o papelão veio da gravura, afinal eu já usava diversos processos tradicionais como xilogravura, gravura em metal, litografia, serigrafia e outros com colagem e recortando materiais. Dessa forma, trabalhei com outros suportes não convencionais como plástico e acabei chegando no papelão, que usava como matriz para imprimir depois da gravura.” Rua 23, esquina com Rua 3, Centro.