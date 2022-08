K-popers goianos, preparem-se! Após passar por cidades como Zurique, Londres, Barcelona e Paris, Kim Woojin traz a Goiânia a sua primeira turnê mundial, Still Dream. O show acontecerá no Teatro Madre Esperança Garrido, no Setor Central, no dia 16 de setembro, às 20h30. O cantor de K-pop realiza sete apresentações na América Latina em setembro, quatro deles são em capitais brasileiras. Além de Goiânia, Woojin se apresenta em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda em bilheteria virtual.

A turnê, iniciada em julho, pretende promover o álbum de estreia do cantor, ‘The moment : 未成年, a minor’, lançado em agosto de 2021, no qual está presente a faixa Still Dream. O show promete apresentação com coreografias ousadas e mistura de vários estilos musicais, algo característico do estilo pop sul-coreano, conhecido como K-pop. Além disso, os fãs poderão participar de atividades como sessão de autógrafo, ‘meet and greet’ e ‘hi touch’, momento para conhecer o artista pessoalmente.

Com mais de 1 milhão de seguidores do Instagram e quase 120 mil ouvintes mensais no Spotify, o cantor e ator sul-coreano tem conquistado fãs ao redor do mundo. Após sair do grupo Stray Kids, Kim Woojin lançou mais de 150 conteúdos independentes, como podcasts, filmes ao vivo e vlogs, antes de apresentar ao público o seu primeiro single Still Dream, em julho de 2021.

Ingressos e atividades

O Teatro Madre Esperança Garrido está divido em duas sessões diferentes para o show, e as entradas estão disponíveis no site Clube do Ingresso. A plateia vip inferior, mais próximo ao palco, está com ingressos que variam de R$ 220 (meia) e R$ 440 (inteira). Atrás dela está a plateia comum inferior, com ingressos entre R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira).

Além da meia-entrada – disponível para estudantes, doadores de sangue, idosos, funcionários públicos, e acompanhante de cadeirantes -, o público pode conseguir um valor promocional do ingresso com a doação de 1kg de alimento não perecível.

As atividades com os fãs devem ser compradas a parte e acontecem algumas horas antes do show. A sessão de autógrafos, conhecida como ‘fansign’, acontece às 18h, já a o momento para conhecer Kim Woojin de perto, ‘meet and greet’ e ‘hi touch’, ocorre às 19h.

Primeiro dorama brasileiro

Entre as produções do cantor está a série “Além do Guarda Roupa”, o primeiro dorama brasileiro. O gênero se trata de um tipo de drama romântico sul-coreano que se popularizou no mundo, recebendo o nome de dorama. A série, gravada no bairro Bom Retiro, em São Paulo, tem como protagonista a atriz brasileira Sharon Blanche, e participação dos astros Kim Woojin, Jin Kwon, Lee Min Wook e Jae Chan. O seriado está previsto para estrear em 2023 na HBO Max. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Turnê Still Dream de Kim Woojin em Goiânia

Data: 16 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h30, com abertura dos portões às 20h

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Endereço: Avenida Contorno, 241 - Setor Central - Goiânia, GO

Site para compra de ingresso: https://www.clubedoingresso.com/evento/kimwoojin-go

Mais informações: http://kimwoojin.net/en/