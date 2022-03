Um dos filmes mais cotados para o Oscar 2022, Ataque dos Cães é o escolhido para a segunda sessão degustação da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. A exibição gratuita será neste domingo (20/3), às 18 horas, na Galeria Cinex ( antigo Banana Shopping, piso 1).



Após o filme, haverá um debate sobre masculinidade e sensibilidade, tema central do longa-metragem. Participam da discussão: a psicanalista Maysa Balduino, o professor universitário Cleomar Rocha e a psicóloga Luanna Marengão.

Ataque dos Cães é vencedor do Bafta 2022 como melhor filme e melhor direção com Jane Campion. A produção se baseia no livro The Power of the Dog, do escritor Thomas Savage. A obra constitui um suspense acerca da masculinidade no imaginário do faroeste norte-americano, apresentada em 2021, e relata a história de dois irmãos ricos e proprietários da maior fazenda de montanha, uma relação entre amor e ódio quando George se casa secretamente com a viúva local Rose.

De acordo com o curador da mostra, o professor de cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG) Lisandro Nogueira, a sessão de descutação serve como um "esquenta", para as atrações que estão por vir. A primeira sessão de "esquenta" foi realizada na última sexta-feira (11/3), e exibiu o longa Licorice Pizza, também indicado ao Oscar 2022 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original.

A 14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões será realizada entre os dias 8 e 21 de abril, das 13h30 às 21h, também na Galeria Cinex. O evento, reconhecido como um das cinco principais do Brasil, colocará à disposição do público cerca de 100 filmes. As atrações vão desde produções filmadas em Goiânia, até os vencedores do Oscar e dos melhores festivais mundiais.

SERVIÇO

14ª mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”

Onde: Galeria CineX

Quando: domingo (20/3)

Horário: 18h

