Quem nunca pensou em ser famoso nem que fosse por apenas um dia? O Flamboyant Shopping recebe, a partir desta sexta-feira (14/01), uma atração que proporcionará aos pequenos a sensação de ser um superstar. É o L.O.L. Surprise! World, espaço inspirado no universo das bonecas fashionistas, com entrada gratuita.

Trata-se de um circuito que contará com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, brinquedos entre outros brinquedos. A atração, voltada para crianças de 1 a 12 anos, fica até o dia 30 de janeiro instalada no Piso 1 (Praça da Cúpula). O funcionamento será das 14 às 20 horas, com sessões com 40 minutos de duração.

Durante o evento, os participantes poderão simular um show, como integrantes de uma banda badalada. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A Cama de Gato, representando as cordas das guitarras, é uma brincadeira onde as crianças terão o desafio de passar pela trama de fios.

Haverá também um camarim para aplicação de tatuagem lavável e uma área DJ, para que os pequenos possam selecionar as músicas e trocar as cores da pista de dança.

Para dar um descanso a toda essa agitação, haverá Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante.

No local haverá ainda gangorras, escorregador e pula-pula da L.O.L.. No entanto, crianças de até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável.

De acordo com a organização, o evento seguirá os cuidados e protocolos necessários para evitar o contágio pelo coronavírus, como distanciamento, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel. As sessões serão realizadas com capacidade reduzida, como medida de segurança.