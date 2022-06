Goiano, bailarino, coreógrafo, artista plástico, intérprete e dono de um currículo que mal cabe nas linhas de uma entrevista só. Maurício de Oliveira dirige, há 16 anos, o Laboratório Siameses, uma das principais vozes artísticas de São Paulo. Entre as diversas companhias pelas quais passou, Frankfurt Ballet, sob direção de William Forsythe, um dos mais respeitados e premiados coreógrafos do mundo. Apaixonado pela culinária goiana e pelo Cerrado, Maurício estreia neste sábado (25) um dos atos do Espetáculo ‘Triste, Louca ou Má’, da CenÁpice Cia de Dança, contemplado pelo edital Aldir Blanc, da Prefeitura de Goiânia.

Em entrevista ao O Popular, Oliveira falou sobre o início da carreira, o reconhecimento dos bailarinos brasileiros no exterior e a alegria de receber o convite da CenÁpice e estrear em Goiânia. No palco, Marcus Camargo e Leidy Escobar.



Maurício, como e que começou sua história com a dança?

Tudo começou aos 16 anos! Comecei meus estudos de ballet no Mvsika com a professora Jane Stanley e, concomitantemente, fazia o curso de licenciatura em Artes Plásticas na Universidade Federal de Goiás (UFG). Me ingressei bem jovem na faculdade de artes plásticas. Entretanto, ao me envolver gradualmente com o ballet e a formação, resolvi abandonar a faculdade e me dedicar integralmente à dança. Foram 3 anos intensivos de estudo e, no final do terceiro ano, me ingressei no Balé da Cidade de São Paulo já como profissional.

Foram 4 anos na companhia do Teatro Municipal. Logo depois, resolvi que precisava de outros tipos de informações que pudessem me fortalecer como intérprete. Entrei no Teatro Castro Alves, em Salvador. Ainda no Balllet da Cidade, conheci um coreógrafo que havia me convidado a ingressar no Teatro de Volksbühne, em Berlim. Enquanto estava em Salvador, o meu contrato da Alemanha chegou! E lá fui eu para Berlim sob a direção de Johan Kresnik.



Como é que foi a experiência no Exterior e como Forsythe entrou na sua história?

Três anos depois de ir para Berlim resolvi mudar de país em busca de outros tipos de experiência, de forma que eu pudesse me instrumentalizar tanto tecnicamente quanto artisticamente. Me tornei free lancer na Holanda. Foram anos de muita efervescência e criatividade lidando com diferentes coreógrafos e linguagens da cena livre de Amsterdam e Den Haag. E aí, fui convidado a me ingressar numa companhia no Sul da Alemanha, Freiburg, chamada Pretty Ugly Dance Company sob a direção da americana Amanda Miller. Durante os primeiros seis meses nessa companhia, fui convidado pelo diretor e coreógrafo americano William Forsythe a integrar o corpo de baile do ballet de Frankfurt. Fui desenvolvendo minha curiosidade e habilidades como coreógrafo enquanto trabalhava com Forsythe. Fortaleceu-se assim, meu desejo de me tornar um criador de estratégias coreográficas. Meu primeiro trabalho foi patrocinado pelo próprio Forsythe numa coprodução Ballet de Frankfurt e Korzo Theater em Den Haag.



Quem é o Maurício? É do tipo que gosta de arroz com pequi? É um “goiano do pé rachado”?

Sou um artista plástico, intérprete e coreógrafo, sempre dado à novas experiências e novas interações, especialmente com artistas jovens! E sempre curioso com os cruzamentos das diferentes linguagens, em especial com o teatro e a arquitetura.

Gosto imenso da culinária goiana, aliás, a cada vez que venho a Goiânia preciso me cuidar para não passar dos limites...rs. Me identifico muito com a vegetação do cerrado goiano. As características dessa vegetação reverberam muito em mim.

Como é que aconteceu o convite da CenÁpice para esse projeto e como foi coreografar para o Marcus e para a Leidy, que também é vista como referência por aqui?

Recebi com muita alegria o convite do Marcus Nascimento para a criação da coreografia Arco & Flecha para que fizesse parte do seu projeto que foi contemplado pelo edital da dança Aldir Blanc. Criar para Leidy e Marcus foi especialmente importante nesse momento da minha trajetória pelo fato de que, tive que reconfigurar minha linguagem, minha didática e acessar outras camadas desses dois artistas que não se limitassem às questões ligadas tão somente à capacidade física de se produzir movimentos. O que mais me interessou foram suas respectivas qualidades como seres humanos.

Quais foram os bailarinos e coreógrafos que te inspiraram? Ainda há alguém com quem você gostaria de trabalhar?

Os coreógrafos que mais me inspiraram e me motivaram durante minha carreira foram: Johan Kresnik do Teatro Coreografado de Volksbühne, Berlim; Dana Caspersen, que também pertencia ao Ballet de Frankfurt e hoje se tornou uma escritora; Alessio Silvestrin, foi também intérprete do Ballet de Frankfurt; Crystal Pite, também colega do Ballet de Frankfurt; Amanda Miller da companhia Pretty Ugly Dance Company, em Freiburg, Alemanha; fora esses nomes, estou sempre ligado e observando o surgimento de novos coreógrafos que tenham um fundamento fisiológico profundo para suas criações. Aposto sempre nas novas gerações. E claro, o próprio William Forsythe com o qual um Universo novo todo se abriu na minha cabeça à partir da minha participação do Ballet de Frankfurt.

Você percebe uma diferença nas oportunidades para os bailarinos goianos/brasileiros, hoje que na época em que você saiu daqui?

Penso que as oportunidades sempre existirão para bailarinos brasileiros especialmente porque somos conhecidos pela capacidade criativa, adaptabilidade e pelo considerável nível técnico.

O que podemos esperar de Arco & Flecha?

Criamos para os dois intérpretes uma atmosfera rigorosa de codependência onde o tempo da ação de cada corpo, independentemente, cria uma engrenagem poderosa onde a sucessão de movimentos é ditada pela atenção que um intérprete presta ao corpo do outro. Ao criarmos esse ambiente de pura atenção, criamos um envoltório magnético nesses corpos que produz tensão. Assim, estabelece-se uma escrita física particular e, ao mesmo tempo capaz de unir essas duas singularidades. Foi uma experiência muito atenciosa tanto do ponto de vista coreográfico quanto do ponto de vista da interpretação gerada por esses artistas especiais.



SERVIÇO

Espetáculo Triste, Louca ou Má

Data: sábado (25/6)

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Horários:

18h - Apresentação para estudantes da UFG

20h30 - Apresentação e live no YouTube CenÁpice Cia de Dança

Informações: @cenapiceciadedanca

Ingressos: R$ 30 inteira e R$15 Meia