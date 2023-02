O clima de folia chega ao Goiânia Shopping, que realiza mais uma edição do Bailinho de Carnaval Infantil. Os foliões mirins podem participar do Bloquinho Me Leva Goiânia, no domingo (12/2), a partir das 13 horas, no espaço temático que será montado no Piso 1. A atração é gratuita.

A programação segue até as 19 horas com apresentação da banda infantil Lupa Kids, distribuição de pipoca e algodão doce, presença de personagens lúdicos, diversas oficinas infantis. O ponto alto da festa será o desfile de fantasia para crianças de 2 a 10 anos.

Para participar do desfile, é preciso que o responsável pela criança faça a inscrição no site www.goianiashop.com.br e leve 2 kg de alimento no dia do evento. A arrecadação será doada para a instituição Tio Cleobaldo, parceira do shopping em diversas ações sociais.

As crianças que quiserem participar das oficinas devem fazer a inscrição no local. No entanto, é necessário que a inscrição seja feita com 30 minutos antes do início de cada atividade, porque as vagas são limitadas.

A folia retorna ao shopping no dia 18 de fevereiro, a partir das 17h30, com show da cantora Erika Rodrigues na Praça de Alimentação. A promessa é de muita música e marchinhas de carnaval para garantir a diversão de toda a família.



SERVIÇO

Bloquinho Me Leva Goiânia

Onde: Goiânia Shopping

Quando: domingo (12/2) e no sábado seguinte (18/2)

Programação

Dia 12

13h – abertura do espaço

14h às 15h – Show Infantil - com Banda Lupa Kids

15h30 – Desfile infantil de fantasias

16h – Oficina de máscaras

17h – Oficina de Chapéu

18h – Oficina de Balangandã

19h - Encerramento



Dia 18

17h30 - Show de marchinhas com Erika Rodrigues