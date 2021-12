O balé O Quebra Nozes é a atração do Natal do Bem, no Centro Cultural Oscar Niemayer (CCON), nesta terça e quarta-feira (21 e 22/12). Nos dois dias, o espetáculo está marcado para começar às 20 horas. Os ingressos podem ser reservados de forma gratuita pela plataforma Sympla.

História que se passa na noite de Natal, O Quebra Nozes começa na casa de Clara, uma menina que ganha inúmeros presentes, mas, em especial, se encanta com um Boneco Quebra Nozes. Quando todos da sua casa vão dormir, ela vai até a sala e entra numa fantasia com o seu novo brinquedo.

No sonho, todos os brinquedos ganham vida, dançam, lutam e viajam para o Reino das Neves, local que Clara e seu príncipe são homenageados com danças típicas de vários países, entre elas a Valsa das Flores, um gracioso “pas-de-deux” da Fada Açucarada e O Quebra Nozes. A obra pode ser uma boa experiência para introdução do balé e da música clássica para todas as idades, principalmente para crianças que possuem identificação imediata com o mundo criado pela trama.

A apresentação será realizado no Palácio da Música do CCON e reúne bailarinos do Teatro Escola Basileu França. Além do espetáculo de balé, o público poderá assistir a uma projeção mapeada na cúpula do Palácio da Música; acompanhar a contagem regressiva para o acendimento da iluminação natalina com o guardião da luz; se emocionar com a Parada Natalina, que marca a chegada do Papai Noel; e visitar a Vila de Natal.

O evento conta, ainda, com distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para as crianças, que também podem se divertir em brinquedos infláveis e cama elástica. Uma realização da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o Natal do Bem ficará aberto ao público até dia 2 de janeiro, das 18 horas às 23 horas.

SERVIÇO

Natal do Bem recebe o espetáculo “O Quebra Nozes”

Data:

Terça e quarta-feira

(21 e 22/12)

Horário:

20 horas

Local:

Natal do Bem – Palácio da Música - Centro Cultural Oscar Niemeyer