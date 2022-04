O impossível amor entre os jovens Romeu e Julieta ganhará forma apresentação de balé no Teatro Escola Basileu França. A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e os bailarinos da Cia Jovem do Teatro Basileu França apresentam uma releitura da famosa obra de Shakespeare, entre os dias 6 e 9 de abril. As apresentações são gratuitas e ocorrem a partir das 20h, no Teatro Escola Basileu França. Os ingressos podem ser retirados pela internet, mas os organizadores pedem que o público doe um litro de leite longa vida ou em pó para ter acesso ao espaço.

A união entre o casal apaixonado é impossibilitada na trama pelas famílias Capuleto e Montecchio, mas o som da orquestra e a dança clássica do ballet estarão juntos até o abaixar das cortinas. “Um congraçamento das duas artes”, definiu o maestro da Sinfônica Jovem, Eliel Ferreira. “Nós acreditamos no Basileu França por ser essa escola multi-arte, de dança, música, teatro, artes visuais, circo”, complementou.

A coreografia do espetáculo é do bailarino Binho Pacheco, que já dançou na Brasileira de Ballet, sediada no Rio de Janeiro, e a Brasileira de Danças Clássicas, de São Paulo. “Para mim, é um privilégio trabalhar com a Cia Jovem do Teatro Basileu França. Apesar de muito novos, os bailarinos têm um nível técnico e artístico muito alto”, elogiou. “Os alunos tiveram um entendimento sobre a obra [Romeu e Julieta], além de aulas de esgrima, e, juntos, pudemos criar possibilidades lindas para as cenas”, complementou, ao adiantar que a releitura do clássico do poeta inglês será mais enxuta, com dois atos de 50 minutos cada, além de contar cenografia e figurinos mais minimalistas, assinados por Jonas Soares e Andrea Delgado, respectivamente.

O evento é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), e da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pelo gerenciamento técnico da Escola do Futuro em Artes Basileu França.

SERVIÇO

Espetáculo Romeu e Julieta

Quando: entre os dias 6 e 9 de abril

Horário: 20h

Onde: Escola do Futuro em Artes Basileu França - Avenida Universitária, número 1.750, Setor Leste Universitário, Goiânia (GO)

Ingressos: Bio do canal da EFG em Artes Basileu França no Instagram @escolabasileufranca