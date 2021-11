Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A noite desta quinta-feira (04/11) será animada com o pop rock, pop nacional e internacional da banda Bartô para quem comparecer ao Lowbrow Lab Arte & Boteco. O show dos goianos será às 22h, mas a casa estará aberta desde às 19h com a exposição “Rogo Em Obras” na galeria. Neste dia, a entrada será R$ 15 e a reserva deve ser feita pelo whatsapp.

Formada por Ingrid Fraga (vocal), Paula Bernades (bateria e segunda voz), Hermano Almeida (contrabaixo) e Bruna Mayara (cajon), a Bartô tem em seu setlist canções de nomes como Daft Punk, Maroon 5, The Cranberries e Pitty.



Além do show, o público pode visitar a exposição “Rogo Em Obras”, que possui 45 trabalhos do artista plástico Ronan Gonçalves. Entre eles, estão pinturas de técnica mista, fotografias feitas em parceria com o fotógrafo Brummel Magalhães e a instalação Magdalena, uma arte suspensa construída a partir de coroas feitas de tecido, linha e arame.

O local está recebendo até 60% de sua capacidade, como está previsto nos protocolos de saúde sanitária. É importante ainda, manter o distanciamento social, permanecer nas mesas e usar a máscara.



SERVIÇO

Show com banda Bartô

Data: 04/11 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h

Entrada: R$ 15

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: ROGO Em Obras, exposição de Ronan Gonçalves – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175

Siga nossas redes: @lowbrow.galeria / @lowbrow.arte