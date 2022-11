A banda de rock veterana Hateen desembarca em Goiânia neste sábado (26) para participar da inauguração da Casamarela, novo espaço de shows localizado no Setor Sul. O grupo, que está na ativa desde 1994, traz a turnê comemorativa de 11 anos do icônico álbum Obrigado Tempestade, que foi inviabilizada em 2021 por conta da pandemia. “O álbum, percebemos, voltou a ter muito peso nestes últimos anos de pandemia. É um disco que fala de vencer adversidades, superar desafios e sair do lado de lá destes entraves, de cabeça erguida para seguir adiante. Casa muito bem com tudo que passamos recentemente”, comenta o guitarrista e vocalista Rodrigo Koala.

A proposta da Casamarela, segundo os proprietários, é ocupar um espaço vago na cena musical da cidade, oferecendo palcos de pequeno porte com boa estrutura para revelar novos artistas e receber shows do cenário independente. O local fica situado na rua 91, número 481, no Setor Sul, e oferece um cardápio de drinks, cervejas artesanais e petiscos. O ingresso custa R$ 35 e pode ser adquirido pelo site www.ingressolive.com.

