A banda paraibana Glue Trip desembarca em Goiânia neste sábado (14), às 21h, no Shiva Alt-Bar, localizado no Setor Oeste, para o show de estreia de seu novo álbum intitulado Nada Tropical, lançado em julho último de forma independente. O ingresso custa R$ 40 (segundo lote).

Veteranos na casa, o quarteto apresenta uma nova formação para o show, com Lucas Moura (guitarra e voz), Pedro Lacerda (bateria), Thiago B Leal (baixo) e João Gosto (teclados). O atual disco de trabalho da banda é mais reflexivo do que os anteriores ao destacar as questões do Brasil contemporâneo e convida o ouvinte a saltar em águas quentes e psicodélicas.

Nada Tropical traz a sonoridade tropical na sua veia e várias participações especiais, como YMA, Felipe S. (Mombojó), Arthur Verocai e Otto. O disco também explora a sonoridade psicodélica dos anos 1970, brinca com paisagens sonoras e faz homenagem aos músicos e artistas que foram responsáveis pela construção do ideal tropical da música brasileira.

Elementos brasileiros presentes na discografia do projeto foram revisitados e alguns foram adicionados, como a percussão, o piano elétrico, sintetizadores analógicos e vários elementos que enriqueceram o disco. Criada em 2012, a Glue Trip foi inicialmente formada pelos paraibanos Lucas Moura e Felipe Augusto, surgida por meio de um projeto experimental dos músicos.



SERVIÇO

Show da Glue Trip no Shiva

Neste sábado (14), a partir das 21 horas

Local: Shiva Alt Bar - Alameda das Rosas, esquina com a Rua R-18, 1371, Setor Oeste

Ingressos: R$ 40 via Sympla

Informações: (62) 982379666