A banda de pop rock goiana Skolta lança nesta quarta-feira (16/2), em todas as plataformas digitais, a música Metade / Verdade, composição do vocalista Emilio Boni. A faixa, que traz reflexões sobre passado, presente e futuro, ganha também a partir das 20 horas, no canal do grupo no YouTube, um videoclipe futurista gravado em 2052 na Lua.



Além de Emilio Boni, o grupo goiano é formado pelos músicos Rickson Medeiros (baixo), Jhonathan Santos (bateria), Cledson Nunes (guitarra) e Leonardo Guerra (guitarra). Skolta, formada em 2014 em Goiânia, tem como referências em seu repertório bandas como U2, AC/CD, Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, Audioslave e Muse.

O grupo já é conhecido do público da noite goiana pelas animadas apresentações. O primeiro DVD da carreira, Influence, foi gravado no palco do Bolshoi PUB e lançado em 2018. Com cinco canções autorais, entre os destaques está a canção Indiferença. O projeto conta com covers que remetem à formação musical de cada integrante.