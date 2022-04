A programação musical do Lowbrow Lab Arte & Boteco desta sexta-feira (29) ficará por conta da banda Tripop. O grupo se apresentará a partir das 22h30, com um repertório recheado de sucessos dos Beatles, The Doors, Bruno Mars, Queen, Stevie Wonder, Michael Jackson, Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Led Zeppelin, entre outros nomes.

A Tripop surgiu em meados de 2012, após três amigos de Ceres e um de Caldas Novas, todos músicos há mais de 15 anos, se reunirem para tocar rock. O grupo investe em um repertório enérgico e dançante com diversas vertentes musicais, que vai do rock dos anos 1950 ao pop mais atual, passando ainda pelo pop rock, reggae e disco music.

O ingresso para a noite custa R$ 20. O Lowbrow fica na Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.