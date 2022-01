Para aqueles que não dispensam uma noitada rock’n’roll, a programação de sexta-feira do Bar Cerrado Cervejaria leva ao palco um tributo ao rock’n roll embalado pelas bandas goianas Código 62 e Liga Joe. A casa afirma que segue todos os protocolos de segurança sanitária determinados pela Prefeitura de Goiânia para conter o avanço da covid-19.

Os shows começam às 21 horas, com a banda Código 62 ao lado do DJ Ferrá. A promessa é oferecer um estilo mais animado para levantar o astral do público. O grupo, que já é conhecido e tem fãs cativos na cena goiana, se formou em 2014 com Jean Chacal no vocal, cantor com mais de 20 anos de estrada com trabalhos nas bandas Brasa e Verso 40.

Na sequência, a Liga Joe assume o microfone e garante uma noite completa com clássicos do rock e um repertório variado. Formada pelos músicos Gustavo Vaz (vocal/baixo), Sérgio Saddi (guitarra) e Vinícius Montelo (bateria), a banda é uma das queridinhas do público que gosta pop rock. A Liga já dividiu o palco com vários artistas nacionais, como Biquini Cavadão, NX Zero, Capital Inicial, Ira! Banda Catedral e Tihuana e Paulo Ricardo. Para o tributo no Cerrado, a pegada é uma vibe de música brasileira.

No domingo, a Liga retorna à casa para a tradicional domingueira de rock de Goiânia. Atração fixa do dia, sobe ao palco logo após DJ Rangel, para fechar o fim semana. No repertório, o melhor do pop nacional e internacional. A casa abre a partir das 18h e mulheres que chegarem até as 19h30 não pagam couvert.

SERVIÇO

Tributo ao Rock no Bar Cerrado Cervejaria

Atrações: DJ Fábio Ferrá, Código 62 e Liga Joe

Data: sexta-feira (21/01)

Horário: 21h

Couvert: R$30

(free para as 30 primeiras mulheres)

Domingueira de Rock

Atrações: Liga Joe e Dj Rangel

Data: domingo (23/01)

Abertura da casa: 18h

Horário do show: às 20h30

Couvert: R$ 25