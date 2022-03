Uma noite com muito rock e indie, comandada pela Bandinha de Rock e o DJ Cristiano Caramaschi, agita o Lowbrow Lab Arte e Boteco neste sábado (05/03). As apresentações têm início a partir das 20h30, com entrada no valor de R$ 20.

Originária de Goiânia, a Bandinha de Rock é formada por Fábio Batista (voz e violão), Rafael Guaracy (guitarra), Daniel Lupo (bateria) e Guilherme Tiguíle (baixo). O grupo investe em um repertório rock'n'roll, que vai desde os primórdios dos anos 50 até os dias atuais.

Bateu aquela saudade das boates Casanostra, Pulse e Fiction? Então a pedida é o setlist de Cristiano Caramaschi. O DJ garante uma pista com clássicos da década de 70 a 90, destaque para os anos de 1990, com uma pegada dançante e até mesmo psicodélica.

O Lowbrow Lab Arte e Boteco abre às 19 horas, com a mostra coletiva "Sensitiva", dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias. A nova exposição traz telas, colagens, instalações com sucatas, brinquedos artísticos artesanais e outras obras que remetem a memórias da infância e ainda fazem uma crítica aos tempos tecnológicos.



Lembrando que a casa cumpre todas as regras impostas pelo último decreto municipal para o enfrentamento da Covid-19 e reforça a todos sobre a obrigatoriedade de usar máscara, manter o distanciamento social e apresentar Cartão de Vacinação constando ao menos duas doses da vacina ou teste negativo de até 48 horas. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Shows com Bandinha de Rock + DJ Cristiano Caramaschi

Quando: sábado (05/03)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário das apresentações: a partir das 20h30

Entrada: R$ 20

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Mostra Coletiva Sensitiva, dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175

Mais informações: @lowbrow.galeria / @lowbrow.arte