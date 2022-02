Yorrana Maia (estagiária do GJC com convênio com a PUC-GO)

Entre cappuccinos e músicas ao vivo, apreciadores de cafés especiais poderão acompanhar a competição Latte Art, que promete premiar o barista mais talentoso da noite. O evento, que contará com show ao vivo com o músico Luiz Maia, ocorre nesta quinta-feira (24/02), às 19h30, na cafetaria Estação 14, localizada no piso térreo do Shopping Cerrado, em frente às Lojas Americanas.

A competição segue a tradição mundial do Thursday Night Throwdown (TNT), em que baristas, na última quinta-feira do mês, devem usar sua criatividade, habilidade e prática para executar desenhos em xícaras de café expresso, derramando um pouco de leite na superfície da bebida.

Para participar, basta comparecer no dia do evento e efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 10. Os desenhos serão avaliados às cegas por um júri composto por três profissionais da área, entre baristas, torrefadores e competidores, e o ganhador receberá o montante das taxas de inscrições, entre outros prêmios.

Apesar de a competição ser voltada para baristas e aspirantes das diversas cafeterias de Goiânia, o público poderá acompanhar de perto a disputa, que deve iniciar por volta das 20h30, e ainda saborear os cappuccinos executados pelos competidores. A programação musical iniciará a partir das 19h30. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.



SERVIÇO

TNT com competição de Latte Art e show ao vivo de Luiz Maia

Data: 24 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: a partir das 19h30

Local: Estação 14 – Shopping Cerrado (Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia)

Mais informações: (62) 3621-2721 e @ estacao14_cafe