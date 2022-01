A Escola do Futuro em Artes (EFG) Basileu França está com inscrições abertas para novos alunos, neste primeiro semestre de 2022. São mais de 1700 vagas para cursos gratuitos de artes em Goiânia.

As vagas são para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) seguintes áreas: arte-educação, artes visuais, circo, dança, música e teatro. Tem desde modalidades infanto juvenis até opções para maiores de 45 anos. As inscrições podem ser feitas, também gratuitamente, até o dia 25 de janeiro por meio do site https://basileufranca.com.br/ editais/.

Em alguns cursos, o candidato precisará fazer um teste de habilidade. Já em outros, dependendo da procura em relação a quantidade de vagas ofertadas, será feito um sorteio.

São oferecidos cursos nos turnos matutino, vespertino e noturno. O edital prevê tanto aulas presenciais como híbridas, e até o ensino totalmente a distância, de acordo com a norma vigente por conta do período de pendemia.

O processo seletivo se encerra em fevereiro, seguindo o cronograma de cada curso, previsto no edital. O Basileu França é uma instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Confira os cursos:

l Arte-Educação

l Iniciação Artística Interdisciplinar

(Artes Visuais, Dança, Música, Circo e Teatro) – de 5 a 8 anos.

l ARTES VISUAIS

Formação Inicial e Continuada – de 9 anos a 14 anos (Infanto-juvenil);

Formação Inicial e Continuada – acima de 14 anos (Adulto).

l CIRCO

Formação Inicial e Continuada (Infanto I e Infanto II) – de 9 anos a 13 anos

Formação Inicial e Continuada – acima de 14 anos (Adulto)

l DANÇA

(Ballet, Jazz, Dança Urbana, Dança Moderna e Contemporânea)

Iniciação Artística – de 5 a 8 anos;

Formação Inicial e Continuada – acima 9 anos

l MÚSICA

(Canto Lírico, Canto Popular, Bateria, Clarineta, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo Elétrico, Fagote, Flauta Transversal, Guitarra

Elétrica, Oboé, Percussão, Piano Erudito, Piano Popular, Saxofone, Teclado, Trombone, Trompete, Trompa, Viola, Violão, Violino e

Violoncelo)

Formação Inicial e Continuada – acima de 9 anos (Infanto-juvenil);

Formação Inicial e Continuada – acima de 14 anos (Adulto).

l TEATRO

Formação Inicial e Continuada

(Módulo I e Módulo II) – de 9 a 12 anos;

Formação Inicial e Continuada

(Interpretação Teatral I e Interpretação Teatral II) - acima de 14 anos;

Formação Inicial e Continuada

– idade mínima de 45 anos.

SERVIÇO

Inscrições de novos alunos na Escola do Futuro em Artes (EFG) Basileu França

Data:

até as 18 horas do dia 25 de janeiro

Local:

https://basileufranca.com.br/editais/

Dúvidas:

(62) 3941-1065 ou 3095-6389