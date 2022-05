Churrasco com música sertaneja, uma combinação que agrada em cheio muitos goianos. E se esse churrasco for o maior do mundo, com cortes especiais de carne preparados por grandes chefs da culinária atual, ao som de duplas que marcaram gerações, e uma pitada de forró e tecnobrega? Essa é a programação da segunda edição do BBQ Mix. O evento promete agitar o estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no dia 3 de julho.

Com estimativa de reunir 40 mil pessoas, o BBQ Mix terá shows das duplas Bruno e Marrone, George Henrique e Rodrigo, Neto e Jr, e também o projeto Boate Azul, apresentado pelo quarteto formado por Edson e Hudson e Gian e Giovani. O forró ficará por conta dos Barões da Pisadinha, enquanto o rei do eletrofunk, Wam Baster, promete não deixar ninguém parado. A programação conta ainda com Sevenn, Kamisa 10 e Os Parazim.



A venda dos ingressos começa nesta terça-feira (31/5) a partir das 12h, no site nutix.com.br. De acordo com a organização do evento, serão 48 horas de valores exclusivos para o lançamento, ou enquanto durar o estoque. Os preços variam de acordo com a opção escolhida: BBQ Maturata (open bar e open food); BBQ Front (sem open bar, com churrasco e bebidas à venda) e Lounge (para 15 pessoas, com open bar e open food).

Guinness

Em 2020, o BBQ Mix recebeu o título de “Melhor Churrasco do Mundo” pelo Guinness World Reccords e bateu recorde pela maior quantidade de porções de churrasco de carne bovina servidas em 8 horas. Nesta edição, o evento conta com parceria do Grupo Jaime Câmara.

SERVIÇO

BBQ Mix Goiânia

Quando: 3 de julho

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada

Contato: www.bbqmix.com.br / @bbq.mix.