Agora, crianças e jovens deficentes visuais têm um espaço virtual de livros audiovisuais. A iniciativa é da Biblioteca Bilíngue de Literatura Infantil e Juvenil - Libras, que lança dois livros: Aniz a Bruxinha e A Bruxa da Rua das Acácias. A 2ª edição conta com uma programação diversificada, com live e um seminário online, que serão realizados de forma virtual entre sábado (11/6) e segunda-feira (13/6).

O site disponibiliza 12 contos dos irmãos Grimm, com interpretação em Libras e áudio em Português. A live será conduzida pela escritora e fundadora do projeto, Sueli Maria Regino, às 19h, e abordará o tema "As bibliotecas digitais gratuitas e suas contribuições para o incentivo à leitura". Já o seminário, às 14h, tratará sobre a temática "Bibliotecas bilíngues e o acesso à literatura para a formação do aluno surdo".

O idealizador do projeto, Pablo Regino, conta que o objetivo é possibilitar o acesso de crianças surdas e deficientes visuais à literatura Infantil e Juvenil, especialmente aos contos de tradição oral. "Os livros audiovisuais reunidos nesta Biblioteca poderão ser usados por professores e alunos de escolas inclusivas, nas escolas bilíngues, na formação de alunos dos cursos de Letras Libras e também por pais de crianças surdas e deficientes visuais", explica.

Além disso, o contato das crianças ouvintes com os textos bilíngues tem se mostrado útil como ferramenta complementa, promovendo assim maior integração entre surdos e ouvintes no ambiente escolar inclusivo. O projeto conta com apoio do Governo Federal e do Estado de Goiás através do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. (Laura Oliveira é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)