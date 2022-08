Com o título de uma das bandas de rock mais antigas em continuidade do País, a Biquini Cavadão viu a ascensão dos discos de vinil, o curto prazo das cassetes, passou pelo CD, encontrou o MP3 até chegar em tempos atuais, com o streaming. Nesse pulsar de transformações musicais, a banda carioca sempre tenta se reinventar: nesta terça-feira (30), por exemplo, o grupo convida o cantor Sidney Magal para um show especial no Flamboyant in Concert (os ingressos já estão esgotados). No palco, Biquíni e Sidney se encontram para trocar figurinhas e tocar sucessos da carreira. Em entrevista ao POPULAR, o vocalista Bruno Gouveia fala sobre trajetória artística, política e o futuro do rock. Confira.



Vocês fazem mais uma vez um show em Goiânia na próxima semana. Qual a relação de vocês com Goiás?

A relação da gente com Goiás é enorme, afinal de contas a gente gravou um DVD para celebrar 30 anos e a gente escolheu Goiânia, no coração do Brasil. E por mais que as pessoas tentem às vezes rotular uma cidade com um estilo apenas, a cena de Goiânia também é muito interessante, não só pelos festivais que ocorrem, mas como bandas como Chá de Gim, Boogarins e Pedra Letícia. Tem muita gente boa realmente fazendo coisa. O grupo Mr Gyn, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar cantando um dos maiores sucessos deles, Sonhando, no disco Eletroacústico. Então eu acho muito legal voltar a Goiânia.

No show, vocês cantam ao lado de Sidney Magal. Como se deu o encontro?

Na verdade, o nosso encontro aconteceu provavelmente nos camarins dos programas do Chacrinha, isso há quase 40 anos. De lá pra cá, nós não nos encontramos realmente em shows, festivais e tudo mais, mas quando veio a proposta de fazer um show com a participação dele, a gente adorou, né? A gente gosta muito do repertório dele e ele marcou gerações, épocas. O Sidney fez história com essas músicas todas. Agora vamos nos juntar a ele para ver o que vai dar.

E o que o público pode esperar desse encontro inusitado entre Biquini Cavadão e Sidney Magal?

O público pode esperar o imprevisível. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas eu acho que vai ser muito legal. Na semana passada estávamos ensaiando e todo mundo ficou curtindo muito cantar cada uma das músicas de Sidney. É uma pequena participação tocando as canções dele, mas o Sidney Magal também vai cantar músicas do Biquini Cavadão. Vai ser muito bom.

O último lançamento de vocês foi da canção Vou Te Levar Comigo, disponível no streaming. De que forma a música foi criada?

A canção foi feita por encomenda por volta de 2003 e 2004 para um programa de turismo, daí a ideia do título Vou Te Levar Comigo. Nós fizemos essa música realmente de uma forma bem prática, mas o ponto principal que a gente achava legal era porque era imaginativo, um programa apresentado na época pela atriz Priscila Fantin, viajando por lugares maravilhosos, ou seja, cada semana eu tinha um videoclipe incrível, com cenas maravilhosas. A Priscila sempre linda e a música nossa ao fundo. Quando lançamos neste ano, foi uma forma muito legal de a gente apresentar uma música para o público e agora recentemente a gente começou a fazer um trabalho de revisitar. Essas canções que nós fizemos nos últimos 20 anos são canções românticas que fazem parte de um projeto chamado 12 de Junho, que é o Dia dos Namorados, e nós lançamos um EP no mesmo dia. Temos mais coisas para mostrar nesse projeto ao longo de 2022.

Em 2021 vocês lançaram o disco Através dos Tempos. Como o álbum tem reverberado?

Olha, como o 12 de Junho é um projeto que revisita canções, boa parte das músicas do Através dos Tempos já fazem parte do nosso repertório. A nossa turnê continua sendo a turnê do disco que foi lançado no final de 2021. Trata-se de um trabalho que está ainda bem fresco, bem novo. É um disco de canções voltadas para uma mensagem de otimismo porque ele foi feito durante a pandemia. O que pensamos foi: “Pô, no dia que a gente ia entrar em turnê com esse disco, eu acho que vai ser um momento muito legal, que as pessoas vão estar realmente muito felizes de estarem saindo desse lockdown, dessa pandemia toda”. O desejo é que as mensagens sejam de esperança, de resiliência, de perseverança. É isso que o disco traz. O trabalho tem sido muito bem aceito e a canção principal que abre o álbum, Nada É pra Sempre, resume muito bem toda a situação. Nada é para sempre, tudo vai ser diferente, toda tristeza um dia passa e um novo dia nascerá. A gente acredita em todos os sentidos o que essa mensagem pode passar.

A Biquini Cavadão existe desde os anos 1980 e acompanhou as transformações da produção musical, como o LP, a fita cassete, o CD e, agora, o streaming. Para você, o que mais mudou nessa jornada musical da banda?

Olha, a música já passou realmente por LP, cassete, CD, e MP3, download oficial, streaming e, agora, voltamos ao vinil, mas não importa o suporte, o que importa, na verdade, é aonde a música fica, que é no coração das pessoas, que é na lembrança das pessoas. Esse é o melhor lugar. Os meios em que você vai tocar sua música, eles poderão se aperfeiçoar tecnologicamente, mas a lembrança dela para gente é a coisa mais importante. Saber que nossa música faz parte da trilha sonora das pessoas faz muito mais sentido do que a gente se preocupar em qual forma que a gente tecnologicamente vai apresentar a música.

Em 2022, ano de eleições, diversos artistas têm se posicionado politicamente. De que forma você enxerga esse cenário?

É muito natural que os artistas se posicionem politicamente, porque, afinal de contas, isso sempre aconteceu, sempre foi algo muito muito natural na cultura brasileira. Acredito que é dessa forma que as pessoas têm o direito de dar a mensagem que desejam. É sobre falar com as pessoas. Haverá aqueles que vão fazer isso com mais contundência, com mais beligerância, já outros que vão simplesmente e discretamente dizer nas entrelinhas, não importa, o que importa é que nós temos uma eleição acirrada com pontos de vistas muito conflitantes, uma polarização, e eu acredito que enquanto isso puder ser feito na base do debate eu eu acho muito positivo. Que o amor, e não o ódio, realmente faça essa revolução.

Para você, qual o futuro do rock?

No fundo, o futuro do rock é ser como ele é. Já demos tantas voltas com tantas ideias, com tantas propostas musicais nos últimos anos que eu acho que tocar o bom e velho rock and roll talvez seja a coisa mais moderna que aconteça.