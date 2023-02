A folia chega mais cedo este ano no Centro Cultural Martim Cererê. Neste sábado (4/2), o Bloco do Mara - edição Carnaval Agridoce comanda a festa a partir das 12 horas. O time de atrações conta com shows Kaya Conky e grupo É Dipherente. O line up conta com DJ Tubarão, Gabi Matos, Wilson Peixoto, Alex Scarlet, Kera Nix, Gustavo A, Dj Olliver, além de animação da drag queen Mia di Tarso.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser comprados antecipadamente pelo site www.sympla.com . A entrada só é permitida para maiores de 18 anos. De acordo com a organização do evento, a apresentação de um documento pessoal com foto é obrigatória.



SERVIÇO

Carvanal Agridoce - edição Bloco do Mara

Data: sábado (4/2)

Horário: das 12h às 20h

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Ingressos: A partir de R$ 20, no site www.sympla.com