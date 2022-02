Magazine Bruno e Marrone fazem show no Puxadinho, em Goiânia Dupla é a principal atração do evento, realizado no Music Stage neste sábado (5/2). Festa conta ainda com George Henrique e Rodrigo, além do cantor Lourenzo

O fim de semana em Goiânia está dominado pela música sertaneja. Neste sábado (5/2), a programação da festa Puxadinho conta com a dupla Bruno e Marrone. O show será o primeiro de maior porte no Music Stage desde que a Prefeitura liberou grandes eventos. Uma das duplas mais aclamadas do segmento, Bruno e Marrone dispensam apresentações. A promessa dos organizadores é qu...