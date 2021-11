Goiânia recebe o Burger Fest, que acontecerá do dia 01 a 30 de novembro. Neste ano, o festival será realizado nos formatos presencial, delivery e take out. A 16ª edição conta com 47 hamburguerias cadastradas, que criaram receitas inéditas para agradar os amantes de hambúrguer.



A atual edição vai acontecer simultaneamente em 11 estados do Brasil. Goiás está ao lado do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Ceará.



De acordo com a produção do festival, mais de 1,5 milhão de hambúrgueres foram consumidos, com aproximadamente 1.000 restaurantes espalhados pelo Brasil e o evento visa continuar o movimento de retomada do mercado, bem como valorizar a cultura do hambúrguer, fomentar negócios e criar novas experiências para os consumidores.



A criação e organização do Burger Fest é da Agência KRP que também assina os festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer. O evento possui o patrocínio do Santander, Heinz e apoio das empresas Getnet, Esfera, Rappi, Ballantine´s, Rappi Brasil.



SERVIÇO: 16ª edição do Burger Fest – 01 a 30 de novembro

Mais informações: burgerfest.com.br

Instagram: @burgerfestoficial



Confira as hamburguerias participantes de Goiânia:



Fogata - BBQ Steak Burger

Turco Hamburgueria

Na Garagem Burguer & Comedoria

Carioca Rock Burger

Cecel Burguer

Leão bbq

Big Kong Burger

Blends Burger Artesanal

597 Burger

Bradock Burguer Goiânia

Perdigueiro Hamburqueria

Me Gusta Smashburger

Glut Burger

Colombina Gastropub

Junior Burg's & Açaíteria

Porco no Pão Artesanal

Burger S/A

The Hockies

Hamburgueria Singular

Heus Burguer

Madalena Gastrobar

Bombox

Ghasper Burger

Bulk Burger

Gojira burger

1,2 Feijão com Arroz Comida Brasileira

TioBák

HotBurger Das Meninas

Roots Hamburgueria Rock Bar

Wr Carnes Grill

Mafuá

Fifty Nine Burgers n’ Fries

Dom Rapha

Dom Rapha Streetfood

Mania de Churrasco Prime Steak House & Burger