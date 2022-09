Após um hiato de dois anos, o Burger Festival está de volta no Buriti Shopping. Com entrada gratuita, o festival de hambúrguer acontece nos dias 9, 10 e 11 de setembro, das 18h às 23h. Serão cerca de 20 estações de hambúrgueres e mais de 50 opções. O evento vai contar ainda com shows ao vivo e espaço kids.

A curadoria dos restaurantes participantes é realizada pelo Quintal Food Park. Além de contar com pratos criados exclusivamente para o evento, o público poderá conferir opções diferentes como sanduíches vegetarianos, hambúrgueres de costela, além de molhos especiais como barbecue de goiabada e cream cheese com geleia de pimenta. Os valores variam de R$ 20 a R$ 40.

Na programação musical, o cantor Robertinho Sousa abre o evento na sexta-feira, 9 de setembro, com uma seleção de músicas do pop rock e MPB. No sábado, dia 10, quem anima o público é a cantora Ingrid Fraga, que também apresenta os melhores clássicos dos estilos pop rock e MPB. E no domingo, 11 de setembro, os sertanejos Criz Batalha e Vinicius encerram a programação.



SERVIÇO

Burger Festival

Data: 9,10 e 11 de setembro

Horário: 18h às 23h

Local: estacionamento do Buriti Shopping

Entrada gratuita