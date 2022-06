Um arraiá diferente vai tomar conta do 2º piso do Shopping Bougainville neste sábado (18). A Cãodrilha, realizada pela BenYur, empório e play pet está convocando os pets e as crianças para irem fantasiados ao evento que tem entrada gratuita. O início está previsto para às 15 horas e deve seguir até às 18 horas.

Gestora da Bem Yur, Katiane dos Santos explica que o evento contará com algumas surpresas como a barraca do lambeijo. Quem participar também poderá aproveitar as comidas e assessórios especiais para os pets que disponíveis no empório.

“O Shopping Bougainville é um empreendimento Pet Friendly e ficamos muito felizes com ações como esta que deve alegrar toda a família”, comenta Amanda Starling, head de marketing do Centro Comercial.

Serviço:

Cãodrilha

Quando: 18/06, das 15h às 18h

Local: 2º piso do Shopping Bougainville

Entrada gratuita

Leia também:

Campanha incentiva adoção de cães e gatos do Centro de Zoonoses, em Goiânia​

Cães levam alegria a pacientes com câncer em hospital de Goiânia​