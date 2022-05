A cidade de Caldas Novas já está no esquenta para o Carnaval Antigo 2022, voltado para as famílias e pessoas da terceira idade dispostos a reviver a alegria dos antigos carnavais. A abertura será nesta terça-feira (3/5), às 17h, com concentração na Praça Mestre Orlando, no Centro da cidade. Em seguida os blocos desfilam pelas ruas até a Praça Quatro Rodas, onde haverá apresentações musicais.

Até o dia 14 de maio, as festas carnavalescas serão realizadas às terças-feiras e aos sábados, execeto na primeira semana. A entrada é gratuita, mas os participantes podem colaborar com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Os blocos devem percorrer um trecho de 1,5 km, entre as praças Mestre Orlando e Quatro Rodas. Os famosos bonecos gigantes estarão em Caldas Novas garantindo ainda mais animação a moradores e turistas.

O evento é realizado pela Associação Regional das Águas Quentes de Goiás (Acqua), em parceria com a Prefeitura Municipal e com a Goiás Turismo. Segundo o secretário municipal de Turismo, Daniel Ribas, um dos destaques da programação é o desfile de carros antigos, que sairão pelas ruas com foliões fantasiados de colombinas, pierrôs, melindrosas, além dos blocos de sujos, que contarão com a tradicional sob chuva de confetes e serpentinas.

Na entrada do evento será montada uma estrutura gastronômica com comidas típicas para atender os foliões. “Como são muitos dias de eventos, vamos atrair um amplo público tanto de turistas, quanto de moradores da cidade e da região, como tem sido feito durante todas as edições do evento”, destacou o presidente da Acqua, Antônio Marçal.



SERVIÇO

Carnaval Antigo de Caldas Novas 2022

Quando: terça-feira (03/05) abertura. A festa segue até dia 14, sempre às terças e sábados.

Horário: 17h

Local: Praça Mestre Orlando, no Centro da cidade, com desfile dos blocos até a Praça Quatro Rodas, onde acontecerão as apresentações.

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)