A magia do Natal toma conta do Instituto Rizzo. Além da tradicional decoração natalina, o prédio será palco, às 19h30 do dia 9 de dezembro, do musical A Fantástica Fábrica de Sorrisos, com apresentação do Coral Adulto Gustav Ritter, do violinista Gabriel Figueiredo, e de artistas circenses e personagens vivos. O evento é gratuito.

Com 14 janelas decoradas, o prédio do Instituto - uma réplica do Museu das Bandeiras da cidade de Goiás - abriga desde 2009 a cantata de Natal do Instituto Rizzo, situado na Avenida Cora Coralina (fechada para trânsito na ocasião), na região central de Goiânia.

O espetáculo, aberto à comunidade, reúne em suas apresentações crianças, jovens e adultos. Neste ano, terá a duração de aproximadamente 50 minutos, com repertório de músicas brasileiras e natalinas. Uma novidade desta edição será a tradução simultânea à apresentação em Libras, uma forma de tornar o evento mais inclusivo.

Realizado na primeira quinzena de dezembro, o espetáculo já faz parte do calendário natalino da capital e, a cada ano, reúne um número maior de espectadores. Para o presidente do Instituto, Leonardo Rizzo, a cantata é uma forma de agradecimento. “No fim do ano, nada melhor do que confraternizar, por meio de uma cantata. Já é um momento tradicional para esta cidade, que eu amo muito. É uma maneira de retribuir, aquilo que, de uma certa forma, os goianienses nos proporcionam”, afirma.



SERVIÇO

Musical 'A Fantástica Fábrica de Sorrisos'

Data: 9 de dezembro de 2022

Local: Instituto Rizzo - Avenida Cora Coralina, n.272, Setor Sul, Goiânia (GO)

Horário: 19h30

Entrada gratuita