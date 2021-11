Pop, moda de viola, música clássica, rock e muito mais. A programação do Canto da Primavera deste ano está repleta de variedade. As atrações do evento deste ano foram divulgadas nesta quarta-feira (24) pela Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult-GO), e incluem Marcelo Barra, Mc Murcego, Boogarins, Heaven’s Guardian e Orquestra Sinfônica.

O evento acontece de 30 de novembro a 5 de dezembro. A abertura oficial da mostra será no Cine Pireneus, às 19h30, na cidade de Pirenópolis.

O começo do festival será com o cantor goiano Marcelo Barra e conta ainda com apresentações da Maíra Lemos, Almir Pessoa, Orquestra de Violeiros, Camila Faustino, entre outros. Os shows serão realizados no Largo Beira Rio, Rua do Rosário e Cine Pireneus em todas as noites do evento.

Os artistas foram contemplados por meio do Edital de Seleção de Atrações Artísticas – Concurso nº 22/2021, a partir da comprovação de notoriedade e relevância em sua área.



Confira a programação abaixo:

30/11, Terça - feira

Abertura Oficial: Marcelo Barra

Cine Pireneus, 19:30



01/12, Quarta - Feira

Dante Ventura

Cine Pireneus, 19:30

Maíra Lemos

Cine Pireneus, 20:15

Projeto Palco com: Laércio Correntina; Celso Galvão; Gilberto Correia;Túlio Borgo; Wilson Gandhi; Moka Nascimento; Emídio Queiroz; Moisés Feitosa; Willian Cândido

Largo Beira Rio, 21:00

02/12, Quinta – feira

Marcus Biancardini

Rua do Rosário, 18:00

Dejan Cosic convida: Christina Guedes, Fernanda Guedes E

Ingrid Goldfeld “Homenagem ao músico Manassés”

Cine Pireneus, 19:30

Show Henrique de Oliveira & Anderson Richards

Cine Pireneus, 20:15

Orquestra de Violeiros

Largo Beira Rio, 20:00

Almir Pessoa

Largo Beira Rio, 21:00

Dona da Roda

Largo Beira Rio, 21:50

03/12, Sexta - feira

Diego Stucchi

Rua do Rosário, 18:00

Gabriel Cabeça

Cine Pireneus, 19:30

Mc Murcego 15 anos – Raizes Ancestrais

Cine Pireneus, 20:15

Heaven’s Guardian e Orquestra Sinfônica

Largo Beira Rio, 22:00

Chico Aafa

Rua do Rosário, 17:30

Isabella Rovo

Rua do Rosário, 18:15

Sabah Moraes

Cine Pireneus, 19:30



04/12, Sábado

Fernando Boi

Cine Pireneus, 20:15

Camila Faustino

Largo Beira Rio, 21:00

Adriel Vinícius

Largo Beira Rio, 21:50

Boogarins

Largo Beira Rio, 22:35

05/12, Domingo

Orquestra Filarmônica

Largo Beira Rio, 18:00