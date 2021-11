Magazine Canto da Primavera abre inscrições para diversas oficinas musicais para população em geral A inscrição é gratuita é vai até dia 29 de novembro. Na edição deste ano serão oferecidos cursos de violão, guitarra, percussão, bateria e contra baixo elétrico

Estão abertas as inscrições para as oficinas musicais que serão realizadas na 20º edição do Canto da Primavera 2021 – Mostra de Música de Pirenópolis. Os interessados precisam preencher o formulário até o dia 29 de novembro. O evento acontece de 30 de novembro a 5 de dezembro em Pirenópolis. Na edição deste ano, serão oferecidos quatro cursos: Violão/Guita...