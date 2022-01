O cantor de pop rock Leo Martine lançou nesta segunda-feira (3/1), nas plataformas digitais, o single Rolê. O novo trabalho do goiano é produzido por Tadeu Patolla, responsável por sucessos de bandas como o Charlie Brown Jr.

Pop eletrônico, misturando o beat de trap e as influências do hip hop, funk music e do rap, Rolê conta uma pequena história de amor. Segundo o artista, a gravação é a realização de um sonho, pois ele cresceu ouvindo diversas produções realizadas por Patolla.

“Realizei meu sonho de ir até São Paulo, trabalhar com um dos maiores produtores do Brasil. O Tadeu Patolla, foi o responsável por produzir vários dos discos que ouvi durante toda minha vida”, destaca Leo.

No currículo do produtor estão trabalhos de grupos e cantores como Biquíni Cavadão, Jorge Ben Jor e Wilson Sideral. Ao todo são oito discos de ouro e seis discos de platina. E para coroar os trabalhos, um Grammy Latino de “melhor disco de Rock”, conquistado em 2012 com o cantor Beto Lee.

A canção já está disponível em todas as plataformas digitais, e ganhou um clipe produzido por Xande Manso e Juliana Montei, que está no canal do YouTube do cantor.

Rolê é o segundo single da carreira solo de Léo Martine. A primeira música, lançada após ele deixar a banda Funk U, foi a canção Banal, também disponível nas plataformas digitais. Aos 28 anos, o cantor comemora: “É um momento muito especial pra mim. Espero que venha acompanhando de muito mais realizações”, celebra o goiano.