Em tom intimista, o cantor e compositor Pádua se apresenta nesta sexta-feira, às 20 horas, no Parque da Liberdade, no Setor Jaó. O amigo TomChris é o convidado da abertura do projeto batizado de Luau da Liberdade, que será realizado em três edições. Nas próximas, em outubro e novembro, os músicos Xexéu e Maria Eugênia, acompanhados do produtor musical e instrumentista Luiz Chaffin, são as atrações. A entrada é gratuita.

O show de Pádua e TomChris traz repertório com composições próprias, como Fado de Vila Boa e Do Fundo da Alma, e regravações de clássicos da MPB que marcaram as carreiras dos artistas, como Tocando em Frente e Canteiros. “A proposta é apresentar um show para ser curtido entre família e amigos, de forma bem descontraída, propondo entretenimento, lazer e interatividade compartilhados por meio da música”, diz Pádua.

A parceria musical entre Pádua e TomChris vem de longa data. Em 2015, eles gravaram o DVD Por Outros Cantos, que nasceu na casa de Pádua, em reuniões informais, onde os artistas buscavam relembrar e experimentar interpretações de Roberto Carlos a Zezé Di Camargo e Luciano. Além disso, eles já dividiram o palco no projeto Sexta Básica

(2013 e 2014) e no show Três Cantos (2018), que incluía também Maria Eugênia.

A programação do Luau da Liberdade volta no dia 7 de outubro, às 20 horas, no mesmo local. Dessa vez, dividem o palco com Pádua, o sambista Xexéu, líder do grupo de samba Nóys é Nóys, que tem mais de 40 anos de estrada. No encerramento, 4 de novembro, Maria Eugênia é a convidada do cantor goiano. Nas duas apresentações, os artistas serão acompanhados pelo instrumentista Luiz Chaffin.

Assim como com TomChris, Pádua tem uma ligação antiga com Maria Eugênia. Eles estiveram juntos nos projetos Noites Goianas, no final dos anos 1990, e no show Canto da Gente, em 2002, registro que deu origem a um CD gravado ao vivo no Teatro Goiânia e que resultou em mais de 40 shows. Já com Xexéu e Chaffin também fizeram parte do projeto Sexta Básica, divulgando a música popular brasileira produzida em Goiás.

SERVIÇO

Show:

Luau da Liberdade - Pádua e TomChris

Quando: sexta-feira (9/9)

Horário: às 20h

Local:

Parque da Liberdade, Setor Jaó

Entrada:

Gratuita

Próximas edições:

7 de outubro (Pádua, Xexéu e Luiz Chaffin) / 4 de novembro (Pádua, Maria Eugênia e Luiz Chaffin)

Idealização: P

ádua e Pacalu

Produção:

Cia de Sucessos

Patrocínio:

Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br