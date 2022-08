É em ritmo de verão e sobre amores acalorados que a cantora Maduli, 20 anos, convida o ouvinte para se jogar na pista de dança ou na beira da piscina ao som da canção Sinal, que acaba de ser lançada nas plataformas digitais. A música, produzida pelo músico e produtor Braz Torres por meio do selo Brima, também ganhou um videoclipe dirigido por Diogo Fleury.

De Palmas (TO), a cantora se mudou para Goiânia quando tinha apenas 5 anos e, desde então, mantém um contato íntimo com a música. O resultado de todo o aprendizado acumulado na formação musical pode ser revisto em Sinal, escrita por Maduli em parceria com Torres.

“Sinal foi reescrita por mim três vezes até chegar na composição final que traz esse romance de verão. Foi muito fluida a criação da música”, conta Maduli, que bebe de diversas influências musicais, a exemplo de Djavan, Jorge Ben, Liniker, Marina Sena e Jorja Smith.

No início de 2022, Maduli subiu no palco do Festival Vaca Amarela, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e abriu o show da cantora Gloria Groove. A cantora também já se apresentou em outros espaços de Goiânia, como Yolo Beer Garden, Atlanta Music House, Shopping Flamboyant, no O Grito Festival e no Centro Cultural Martim Cererê.



Com Sinal, a artista deseja passar por outros palcos da cidade. O single faz parte de uma série de lançados do seu novo EP que será apresentado ainda no segundo semestre deste ano. “Fomos testando diversas possibilidades e criando músicas de acordo com o que faz sentido pra gente. E é muito legal acompanhar esse processo de mudança e amadurecimento da composição inicial até chegar no resultado final”, reflete.

