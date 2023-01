Magazine Casa de Vidro recebe exposição de fotografias do Líbano, em Goiânia Mostra fotográfica 'Beirute: o Caminho dos Olhares', de Dia Mrad, será aberta nesta sexta-feira (20/1)

O Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro recebe, a partir desta sexta-feira (20/1), a exposição fotográfica Beirute: o Caminho dos Olhares, de Dia Mrad. A mostra é realizada pela Embaixada do Líbano no Brasil em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. A abertura será às 18 horas e contará com a presença da Embaixadora do Líbano no Brasil, Carla Jazza...