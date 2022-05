Cantinhos intimistas, refúgios que contam histórias e elementos da natureza como parte fundamental das estruturas e da decoração de ambientes internos e externos. A partir desta sexta-feira (20), o circuito da 25ª edição da CasaCor Goiás está aberto ao público no Flamboyant Shopping e segue até o dia 5 de julho, apresentando 37 ambientes idealizados por 60 profissionais da arquitetura, design e paisagismo.

O tema deste ano é Infinito Particular, uma referência às casas biográficas e hiperconectadas que contam histórias e priorizam o conforto e a harmonia, para além dos estilos arquitetônicos. Os ambientes refletem a ideia do morar contemporâneo, com espaços amplos permeados por inovações tecnológicas e soluções criativas.

A última edição aconteceu no mesmo espaço em agosto do ano passado, após adiamentos por conta da pandemia. Apesar de restrições de horário e público visitante, Eliane Martins, uma das realizadoras da mostra ao lado de Sheila de Podestá, aponta recorde de público. “E esse ano a gente volta com tudo, trazendo um novo olhar sobre um mesmo espaço — e acho que nos superamos nesta edição”, aponta Eliane.

Comemorando bodas de prata em Goiás e 35 anos no Brasil, a CasaCor pretende antecipar tendências de moradia e promover uma vitrine para profissionais da arquitetura, design e paisagismo. “Sem essa missão, de sempre surpreender com novidades e superar as edições anteriores, não teríamos tantos anos de evento", observa.

Eliane diz que até mesmo a equipe se surpreendeu com os ambientes para o especial de 25 anos. “O que achei mais interessante é que tem muita gente jovem com trabalhos bem amadurecidos participando ao lado dos profissionais já consagrados, dos quais a gente já espera uma alta qualidade", diz.

No terraço da CasaCor Goiás, assinado pela paisagista Shoraya Canêdo, é onde os encontros acontecem. É também ali que a praça gastronômica, um dos destaques da mostra, está localizada — e que em 2022 traz novidades. O chef Ian Baiocchi apresenta seu novo restaurante, o Gutxi, de inspiração ibérica e que traz snacks para degustar com as mãos, tapas, entradas, arrozes, pescados, carnes e caças. Já o chef Junior Marinho apresenta ao lado do sous chef Luis Vinicius o bar de tapas Las Manitas do Juá, de pegada hispano-brasileira.

Ao adentrar o circuito, é possível conhecer os projetos de profissionais como a estreante na CasaCor Goiás, a arquiteta Bruna Fleury, que assina o espaço Varanda Garagem. Ela aposta nos formatos orgânicos que lembram o infinito, sem bordas, em alusão ao tema da mostra. O emprego da madeira, as curvas suaves e sutis e os tons pastéis traduzem a ideia do aconchego de um lar no ambiente Alma, das arquitetas Fernanda e Flávia Ogata.

A morada como refúgio é o mote do espaço apresentado pelo arquiteto Lucas Machado. A Casa Refúgio tem os tons claros como predominantes e traz a proposta de ambientes integrados. A veterana da CasaCor Goiás, Meire Santos, criou o Espaço para Alok e Romana, inspirada pela convivência em família do casal. Ela leva referências do trabalho de Alok através de elementos indígenas, natureza e brasilidade, além de fotos do DJ com sua família.



SERVIÇO

25ª CasaCor Goiás

Quando: de 20 de maio a 5 de julho de 2022

Onde: Flamboyant Shopping

Ingressos: R$ 76 (inteira) e R$ 38 (meia-entrada)

Informações: @casacorgoias