Com o tema Infinito Particular, a edição de 2022 da CasaCor Goiás será no mês de maio, no mesmo espaço onde foi realizada no último ano, na área anexa ao Flamboyant Shopping. Para definir mais detalhes, as arquitetas Eliane Martins e Sheila de Podestá realizam, nesta quinta-feira (24/2), a primeira reunião operacional da mostra de arquitetura, decoração e paisagismo. O encontro poderá ser acompanhado pela imprensa, profissionais e parceiros do evento, às 9 horas.

Na ocasião haverá um bate papo com o curador da CasaCor Pedro Ariel, que vem de São Paulo especialmente para o encontro. Ele falará sobre o tema desta edição, que faz referência às casas biográficas que vão além dos estilos. Também serão repassadas mais informações sobre a próxima edição do evento.



Após um hiato em 2020 por conta da pandemia, na edição do ano passado a mostra teve como tema A Casa Original. Nela, a mostra propôs um retorno às origens, com ambientes que remetiam à memória afetiva de moradias típicas do inteiror goiano, e também uma reflexão sobre a hiperconectividade.