Foi dada a largada para a principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo de Goiás. A CasaCor será realizada entre os dias 5 de maio de 2023 e 2 de julho, na área anexa ao Flamboyant Shopping. Essa será a maior temporada em 26 anos de evento.



Na manhã desta quinta-feira (2), as empresárias Eliane Martins e Sheila de Podestá realizaram a primeira reunião operacional, para apresentar as diretrizes da exposição à imprensa, aos profissionais e parceiros da mostra. O encontro contou com um bate-papo com o curador da CasaCor, Pedro Ariel, que veio de São Paulo para falar sobre o tema desta edição: Corpo e Morada.



Ao todo a mostra terá 38 ambientes e a participação de 68 profissionais, entre arquitetos, designers de interiores, engenheiros e paisagistas. Mais informações pelo site casacor.abril.com.br/mostras/goias/ ou pelo perfil @casacorgoias.