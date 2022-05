Um novo olhar sobre um mesmo espaço. A ideia de reinvenção é o mote da edição especial de 25 anos da CasaCor Goiás, como aponta Eliane Martins, realizadora da mostra ao lado de Sheila de Podestá. "Sem essa missão, de sempre surpreender com novidades e superar as edições anteriores, não teríamos tantos anos de evento", diz. A mostra começa nesta sexta-feira (20) no Shopping Flamboyant e segue até o dia 5 de julho.

Comemorando bodas de prata em Goiás e 35 anos no Brasil, o tema da CasaCor deste ano é Infinito Particular, em referência às casas biográficas e hiperconectadas. A proposta é de ambientes que contam histórias e priorizam o conforto, a harmonia e o bem-estar físico e mental para além dos estilos arquitetônicos. Pautado pelas mudanças e períodos conturbados da pandemia, o espaço conta com mais áreas abertas, bem ventiladas, iluminadas e com muito verde.

O evento volta a acontecer na área externa do Flamboyant depois do sucesso da edição anterior, que aconteceu em 2021. "Mesmo em plena pandemia, com horário reduzido e restrições, tivemos recorde de público no ano passado. Esse ano a gente volta com tudo, com os profissionais trazendo os seus olhares de um novo momento", comenta Eliane.

A área de gastronomia e drinques é sempre um dos destaques da CasaCor Goiás e apresenta novidades em 2022. "Fizemos um garden pensando que seja um espaço de convivência e encontros", explica a realizadora. O anexo fica em frente ao Garden do Flamboyant.

O chef Ian Baiocchi volta a participar da mostra apresentando seu novo restaurante, o Gutxi, que significa 'pequeno' em euskera, o idioma basco. O menu conta com forte inspiração ibérica e traz pequenos snacks para degustar com as mãos, tapas, entradas, arrozes, pescados, carnes e caças. Já o chef Junior Marinho apresenta ao lado do sous chef Luis Vinicius o bar de tapas Las Manitas do Juá.

A fachada da CasaCor Goiás é assinada pelo arquiteto Leo Romano, que contempla o sombreamento da praça que é o ponto de encontro da mostra. A fachada também destaca um painel criado pelo arquiteto e executado pela artista plástica Amanda Brasil. "O que achei mais interessante desta edição é que tem muita gente jovem participando, com trabalhos bem amadurecidos, ao lado dos profissionais já consagrados", aponta Eliane.

Eliane também adianta que o espaço de eventos, que não teve no ano passado, volta para a 25ª edição. "Também teremos oficinas e palestras especiais com apoio das empresas parceiras", diz.



SERVIÇO

CasaCor Goiás 2022

Quando: de 20 de maio a 5 de julho de 2022

Onde: Flamboyant Shopping

Ingressos: R$ 76 (inteira) e R$ 38 (meia-entrada)

Informações: @casacorgoias