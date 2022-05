As principais casas noturnas de Goiânia, que têm a música como principal atrativo, prepararam um cardápio musical para ninguém ficar parado e, assim, poder espantar o frio que chegou à cidade. Nesta sexta-feita (20), na Azzure Club, os responsáveis por animar a galera é a dupla Paulo e Nathan, cantando canções como Acabei de Terminar, com participação especial de Hugo e Guilherme, Coisinha à Toa, com participação dos goianos Israel e Rodolffo, e vários sucessos do cenário musical. Ainda no mesmo dia, o cantor Lorenzo sobe ao palco para animar a noite. E, para finalizar, os DJ Shark E André Melo tocam e encerram a noite badalada. Já no sábado (21), quem sobe ao palco da casa é o funkqeiro paulista MC Brisola, que traz sucessos como Tipo Vagabundo com parceria de MC Don Juan. Na mesma noite, o cantor Lucas Led é o responsável por animar a galera com canções do mundo do sertanejo. A Azzure fica na Av. 136, nº 222, Setor Universitário. Informações: 99909-9994.

Na Cerrado Cervejaria, a promessa é de um clima quente e animado, que começa nesta sexta-feira com duas atrações: as bandas Maluê e Liga Joe. Formada por Marcela Martinez e Luene Carvalho, a Maluê (foto) apresenta um show aclamadíssimo por onde passa com um mix de música que vai do sertanejo, cancioneiro baiano, xote, funk, axé, pop e rock. Antes delas, o rock nostálgico do grupo Liga Joe faz o esquenta para os presentes com o melhor repertório do estilo da cidade, com interpretações de hits nacionais e internacionais. No sábado, será a vez da cantora Maíra Lemossubir ao palco, a partir das 22 horas, numa noite que conta com discotecagem do DJ Fábio Ferrá. Já no domingo, quem tomada conta da Cerrado é a banda Liga Joe, que encerra a semana ao lado de DJ Rangel na pickup. O preço do couvert é diferenciado para cada noite. Av. T-3, nº 2.456, Setor Bueno. Informações: 98235-5089.

Já no Lowbrow Lab Arte e Boteco, o setelista traz, na noite desta sexta-feira, AC/DC, Amy Winehouse, Janis Joplin e Muse, com da girl band Kalista. O grupo se apresentará a partir das 22h30. Fruto do desejo comum de formar uma banda onde todas as integrantes fossem mulheres, a Kalista é formada por Adriana Lopez, Ingrid Lobo, Jaqueline Leal, Paula Bernades e Ruthiele Neres. Todas elas já trabalhavam no ramo musical, mas foi em 2021 que decidiram somar forças, talentos e ideias no que diz respeito à música e à visibilidade feminina nesse meio profissional e criar o quinteto de rock e grooverias dançantes. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.