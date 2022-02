A noite deste sábado (19/02) promete muito rock, indie e pop no Lowbrow Lab Arte e Boteco. Os artistas Cejane Verdejo e Nathan Neres sobem ao palco para animar o público com um repertório musical diverso.

Os shows começam às 21h30, mas a casa estará aberta a partir das 19h. Isso por que o local exibe a nova mostra coletiva “Sensitiva”, que traz obras dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias que remetem a memórias da infância e ainda fazem uma crítica aos tempos tecnológicos.

De acordo com os organizadores, o estabelecimento cumpre as regras impostas pelo último decreto municipal para o enfrentamento da Covid-19. O uso obrigatório de máscara e a a manutenção do distanciamento social são obrigatórios, assim como a apresentação do Cartão de Vacinação com ao menos duas doses da vacina ou teste negativo de até 48 horas.

SERVIÇO

Shows com Cejane Verdejo & banda + Nathan Neres

Data: sábado (19/02)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 21h30

Entrada: R$ 20

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Mostra Coletiva Sensitiva, dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175