Os 20 anos do festival Bon Odori em Goiânia ganha comemoração especial neste fim de semana: em 2022, o evento que celebra a cultura e a tradição japonesas volta a acontecer em seu formato original, com duas noites de programação e expectativa de público de 8 mil pessoas. Após realizar duas edições adaptadas por conta da pandemia de Covid-19, em 2020 e 2021, o tema dessa retomada ficou fácil: Resiliência, que significa a capacidade de se recuperar ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. O festival acontece nesta sexta-feira (26) e sábado (27), a partir das 19 horas, no Clube Kaikan.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www. bilheteriadigital.com. A compra de um ingresso garante uma porção de guioza, uma das iguarias orientais já conhecidas do paladar dos brasileiros que estarão à venda na ala gastronômica do evento, assim como sushi, sashimi, yakisoba, tempurá, udon, temaki e shimeji. O valor do ingresso para a primeira noite custa R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); para o sábado, o preço é R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). A organização é da Associação Nipo-Brasileira de Goiás (ANBG-Kaikan) com correalização da Embaixada do Japão no Brasil e da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social.

No primeiro ano de pandemia, o Bon Odori seguiu a tendência de diversos eventos ao redor do mundo e produziu uma edição em formato drive-in, com direito a transmissão ao vivo das atrações. Já no ano passado, o festival foi escolhido para ser o segundo evento-teste do governo de Goiás em parceria com a Prefeitura de Goiânia. O evento foi realizado em formato reduzido, em apenas uma noite e restrito a 1 mil pessoas no dia 28 de agosto, dentro das medidas sanitárias vigentes na época.

Para esta 20ª edição, a transmissão ao vivo está mantida e será realizada por intermédio das redes sociais da Embaixada do Japão no Brasil (@embaixadajapao), com apresentação de Yudi Tamashiro, Karen Ito e Ricardo Noguchi. “A edição de 2021 foi considerada um sucesso e o festival oportunizou a realização de outros eventos na capital que vieram na sequência. Agora, em 2022, estamos prestes a realizar o Bon Odori da resiliência justamente por entender que as dificuldades que passamos nesses últimos dois anos nos trouxeram aprendizados que vão nos possibilitar fazer a melhor edição do nosso evento, aperfeiçoado e com participação do grande público”, comenta Marco Túlio Toguchi, coordenador geral do festival.



Dança, música e artes

A cultura japonesa é conhecida por preservar tradições milenares, mas a fusão entre Japão e Brasil já está mais que firmada. O Bon Odori é realizado desde a década de 1940, inicialmente restrito à comunidade nipônica instalada na cidade. Há 20 anos, a associação abriu as portas da festa para a população em geral, foi crescendo ano após ano e hoje integra o calendário oficial de eventos do município e do Estado. “O principal objetivo é receber bem o nosso público que vem prestigiar a festa, que são os goianos amantes da cultura nipo-brasileira, que se tornou uma mistura das duas culturas”, diz Marco Túlio Toguchi.

Tradicionalmente, a festa é realizada no mês de agosto e sempre após o pôr do sol, pois acredita-se que é nesse momento que os antepassados têm a oportunidade de celebrar junto a seus descendentes. O público poderá conferir a partir das 19 horas uma série de atrações, como a apresentação do grupo Kyoushin Daiko, grupo da Associação Nipo-Brasileira de Goiás de taiko - os tambores japoneses de batida forte e pausada. O grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, formado por membros do Distrito Federal e do Paraná, também integra a programação apresentando o taiko da ilha de Okinawa, no Japão, que são músicas mais dançantes que as do taiko tradicional.

Karen Ito, cantora de renome nacional que interpreta música tradicional japonesa, também estará presente no Bon Odori cantando as músicas do “odori”, que significa dança; o “bon”, que completa o nome do evento, abarca a parte da celebração religiosa. “É a primeira vez que teremos as músicas cantadas ao vivo no evento. A Karen Ito é uma artista consagrada no meio da cultura nipo-brasileira e também dividirá a apresentação do evento com o Yudi Tamashiro e Ricardo Noguchi”, aponta o coordenador do festival.

Uma ala especial para o segmento geek também foi pensada para esta 20ª edição. “Os amantes dos animes, games e cultura jovem japonesa terão um espaço especial, com a presença de cosplays”, adianta Marco Túlio. O salão do clube recebe uma mostra cultural, com exposição de obras como origamis (dobraduras), bonsais (as famosas miniaturas de árvores), ikebanas (arranjos florais) e shodô (a arte da caligrafia japonesa). Toda a decoração do evento é formada por elementos clássicos da cultura japonesa, como o bambu e as sakuras, cerejeiras ornamentais de cores vibrantes.