A exposição fotográfica Semeador da Esperança celebra o centenário de Dom Tomás Balduino, bispo emérito da Cidade de Goiás e frade dominicano consagrado pela sua defesa aos pequenos proprietários de terras e povos originários. A mostra será inaugurada na próxima quarta-feira (14), às 19h, no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), em conjunto com a Cantata de Natal, inauguração das luzes natalinas da Casa Rosada de Goiânia e lançamento de box com 3 livros do Projeto Goiás +300.

A mostra apresentará 31 fotos em preto e branco, de autoria de Antonieta de Sant´Ana, Lisbeth Oliveira, Marina Moreira e Douglas Mansur, além do acervo do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e do Centro Vivo da Memória Contemporânea (CVMC).

Além dos registros fotográficos e detalhes históricos, a mostra traz objetos de uso litúrgico e pessoal, escritos de próprio punho de Dom Tomás e peças indígenas. Semeador da Esperança reúne registros fotográficos de diferentes momentos da vida de Dom Tomás Balduino e de sua atuação pelas causas humanitárias. A programação ficará aberta ao público no IHGG até 15 de dezembro de 2023.

Nascido em Posse, no interior de Goiás, no dia 31 de dezembro de 1922, Paulo Balduino de Sousa Décio foi o último filho homem de uma família de 11. O filho de José Balduino de Sousa Décio e Felicidade de Sousa Ortiz fez os estudos secundários no Colégio Diocesano, cursou filosofia no ensino superior e completou mestrado em Teologia na França.

Ao se tornar religioso, Paulo recebeu o nome de Frei Tomás. Após um tempo atuando como professor universitário, ele foi nomeado superior da missão dos dominicanos da Prelazia de Conceição do Araguaia, no Pará. Lá, em meio à realidade de indígenas e sertanejos, o goiano buscou realizar um trabalho mais eficaz, que de fato fizesse a diferença para aqueles povos.

Para isso, estudou Antropologia e Linguística na Universidade de Brasília (UnB), aprendeu a língua dos Xicrin e dos grupos indígenas Bacajá e Kayapó, e até fez curso de piloto de avião, para atender toda a região do Vale Araguaia. Quando nomeado bispo diocesano da Cidade de Goiás, em 1967, Dom Tomás Balduino já era conhecido por sua luta pela justiça social e provocou a ira não só de latifundiários, como também do governo militar, já que seu ministério episcopal coincidiu a maior parte do tempo com a Ditadura Militar.

“A vida de Dom Tomás Balduino foi intensa e muito rica. É sem dúvida um dos vultos de nossa terra”, disse ao POPULAR o presidente do IHGG, Jales Mendonça. Com luta vinculada aos povos originários e direitos humanos, os cem anos do Dom Tomás Balduino são homenageados em exposição produzida pelo Centro Vivo da Memória Contemporânea (CVMC).