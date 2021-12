Acontece nesta sexta-feira (17) a última edição do ano do Chorinho, na Antiga Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, Centro de Goiânia. Às 19h, o show de abertura é com Face Quarteto; às 19h40, tem João Garoto e Grupo Brasileirinho; às 20h15, Beaju sobe ao palco; e às 21h Nóys é Nóys.

O projeto Chorinho foi retomado pela Prefeitura de Goiânia depois de mais de dois anos parado por conta da pandemia. A retomada deveria ter ocorrido no dia 12 de novembro, mas foi adiada para o dia 19 daquele mês por conta da morte da cantora Marília Mendonça.

A promessa da administração municipal era de que, nesse retorno, o Chorinho se tornasse itinerante, e não fosse realizado de maneira fixa em frente ao Grande Hotel, na esquina da Rua 3 com a Avenida Goiás, no Centro. No entanto, no decorrer das apresentações, a organização decidiu que a Antiga Estação Ferroviária seria o palco de todos os shows pelo menos até o fim deste ano.

O secretário de Cultura, Zander Fábio, afirma que a edição desta sexta (17) do Chorinho será especial. “Remanejamos João Garoto, Os Brasileirinho e o grupo Nóys é Nóys, que eram as atrações do dia em que cancelamos o evento em razão do falecimento da cantora Marília Mendonça. Por isso, nesta sexta teremos quatro grandes shows. Preparem-se para quase cinco horas de alegria e muita música. A Praça da Estação Ferroviária está linda, toda iluminada de Natal. Vai ser uma noite especial”, pontua.



Serviço

Assunto: Chorinho

Local: Antiga Estação Ferroviária

Data:17 de dezembro

Hora: a partir das 19h