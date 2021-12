A Antiga Estação Ferroviária de Goiânia continua a sediar, nesta sexta-feira (3), o tradicional Chorinho da capital. Os shows ficarão por conta de Rozi Miranda e Caetano Bartolo, às 19h; e do Grupo Dengo, às 20h15.

Originalmente, a Antiga Estação Ferroviária de Goiânia receberia apenas as apresentações de novembro do Chorinho. Em dezembro, o evento seria levado à Biblioteca Marieta Telles, no Palácio da Cultura, no Setor Universitário.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, a continuidade na Antiga Estação Ferroviária se deve à receptividade dos frequentadores. “O público gostou, marcou presença, o espaço é amplo, a tenda protege bem da chuva, por isso, decidimos, o prefeito e eu, assim como os produtores do evento, manter mais um mês na Estação. No ano que vem, vamos retomar a proposta itinerante e levar o Chorinho para outros pontos culturais”, pontuou

O projeto Chorinho já virou tradição na agenda cultural dos goianienses. O evento cultural acontece desde 2003 com a proposta de reunir o público para um evento de rua, democrático.

As atrações deste mês estão previstas até 17 de dezembro. Todos os eventos são gratuitos e, segundo a Prefeitura de Goiânia, seguem os protocolos de prevenção à Covid-19, conforme orientações da Secretaria Municipal de Saúde, bem como os decretos municipais oficiais.