Magazine Chorinho realiza penúltima edição do ano nesta sexta-feira (10), na Antiga Estação Ferroviária Na programação, haverá shows gratuitos de Karine Serrano, Nonato Mendes e Diego Mendes

A Antiga Estação Ferroviária de Goiânia, localizada na Praça do Trabalhador, no Centro, sedia nesta sexta-feira (10) a penúltima edição do ano do Chorinho. As apresentações serão de Karine Serrano e Nonato Mendes,às 19h; e de Diego Mendes às 20h15. A entrada é gratuita e o evento seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19, conforme orientações da Secretaria...