Um dos projetos mais benquistos pelos moradores de Goiânia, o Chorinho retorna a programação cultural da cidade na próxima sexta-feira (16), a partir das 19h20, e segue quinzenalmente até novembro. Historicamente realizado na calçada do Grande Hotel, na Av. Goiás, o projeto será levado, pelo segundo ano consecutivo, para o Centro Cultural Frei Confaloni, na Antiga Estação Ferroviária, localizada na Praça do Trabalhador.

Para o primeiro encontro, o músico Júlio Lemos entoa canções brasileiras em formato acústico, seguido do grupo Heróis de Botequim. A ideia é ocupar espaços culturais do Centro por meio da música, com foco no choro e samba. O evento é gratuito e realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia).



O Chorinho foi retomado no passado, após dois anos de atividades suspensas por conta da pandemia. Inicialmente, a Secult chegou a anunciar que o projeto seria em formato itinerante, com edições a Praça do Trabalhador, na Praça Universitária e no Palácio da Cultura. Mas após ampla participação do público no Centro, o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, decidiu por manter as apresentações no mesmo local.

Confira a programação:

Dia 16 de setembro

Júlio Lemos Brasil Acústico

Heróis de Botequim

Dia 30 de setembro

Casca Grossa

Lucas Borges

Dia 14 de outubro

Grupo Saci

Lucas e os Caras

Dia 28 de outubro

Joao Garoto e Grupo Brasileirinho

Chá de Gim

Dia 11 de novembro

Grupo Ariá

Os Meninos

Dia 25 de novembro

Brasil in Trio e convidados

Beaju - Clara Nunes 80 anos

Horários:

Grupo de choro: entre 19h20 e 20h20

Grupo de samba: entre 20h30 e 22h