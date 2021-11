O espetáculo Hi. a. to abre, na próxima semana, a programação de fim de ano da companhia Circense Catavento. Com números de trapézio, tecido e passeio aéreo, a peça será exibida na segunda e terça-feira (29 e 30/11), às 20 horas, no Teatro Sesi. A programação é presencial e gratuita.



“Hiato leva para cena um pouco do que foram esses últimos anos, revelando um novo momento técnico e estético do nosso trabalho”, diz o diretor Felipe Nicknig, que se inspirou também metáfora da língua portuguesa, em que o hiato representa o encontro de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes, mas estão juntas.



Além do espetáculo, a programação conta com uma série de atividades. No dia 1º de dezembro, começa a 2ª Mostra do Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo (NUFAAC), que contemplou seis artistas circenses, os quais vão se apresentar individualmente, também às 20 horas, mas desta vez no Teatro Goiânia. Também haverá workshop de Criação no Circo, no dia 2, às 20 horas. No dia 3, o Seminário de Formação será às 9 horas. Os formados se apresentam como grupo no mesmo dia, às 20h30, na sede da Catavento.



O NUFAAC tem apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Já o espetáculo Hi.a.to tem o apoio da lei municipal de incentivo à cultura.

SERVIÇO

Espetáculo Hiato

Datas: 29 e 30 de novembro

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi

Reserva: producao@ciacatavento.com.br.

2ª Mostra do Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo (NUFAAC)

Data: 1º de dezembro

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia



Workshop de Criação no Circo

Datas e horários: 2 de dezembro (às 20h) e 3 de dezembro (às 9h)

Local: sede da Catavento - Rua S4, Quadra S9a, Lote 16, Número 916 - St. Bela Vista



Espetáculo de encerramento do NUFAAC

Data: 3 de dezembro

Horário: 20h30

Local: sede da Catavento.