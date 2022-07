Para comemorar o seus 30 anos de existência, a Cia. de Teatro Carlos Moreira promove, entre esta quinta-feira (7) e domingo (10), a 2ª Mostra Cultural de Férias, que reúne nomes como do ator Ricardo Pavão e da diretora Karmozina Vitória de Almeida. As oficinas e apresentações teatrais acontecerão no Teatro Carlos Moreira, localizado na Rua 8, Centro.

A abertura será nesta quinta, às 19 horas, com uma vídeo-homenagem à diretora Karmozina Vitória de Almeida, que participará virtualmente da cerimônia de abertura. Logo em seguida, haverá uma palestra com o ator Ricardo Pavão, que também será responsável pela oficina de direção. Para o dramaturgo, participar dessa mostra significa cumprir com um dos papéis sociais da arte, uma vez que “o artista propõe reflexões para a sociedade de maneira lúdica, mas sempre dando um toque, uma opinião, uma visão. É impossível fazer qualquer tipo de arte sem expor sua percepção, então eu me sinto um privilegiado fazendo parte de ações como essas, pois dessa forma eu posso compartilhar toda a vivência, experiência e conhecimentos que adquiri ao longo da caminhada como artista”.

A mostra conta com três oficinas: direção, iluminação e maquiagem, todas ministradas por profissionais e artistas de teatro. Para o diretor da companhia, a iniciativa é um “projeto para todos os fazedores de teatro, favorecendo o debate sobre os métodos da produção de espetáculos em um período de escassez”. Dessa forma, além das oficinas, a programação conta apresentação de seis espetáculos, sendo dois para o público infantil e quatro para adultos. Com acesso gratuito, as reservas de ingressos serão realizadas pelo WhatsApp 99142-6714.

Criada em 1992, a Cia. de Teatro Carlos Moreira surge com o intuito de pesquisar novas linguagens e experimentar novas formas de se fazer teatro. Durante sua história, a companhia se dedica a difundir a cultura em diversos grupos, seja ele social, familiar ou profissional, utilizando a arte como ferramenta da comunicação e participação no desenvolvimento cultural da sociedade.

